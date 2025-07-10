Криминального авторитета арестовали на Кубани

В Темрюке задержали криминального авторитета и его сообщника. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя города Темрюка и его знакомого, которые в зависимости от роли каждого подозреваются в занятии высшего положения в преступной иерархии», — уточнили в ведомстве.

С апреля 2023 года мужчина, по данным следствия, возглавлял преступную организацию. У него был статус «положенца» — так называют людей, занимающих высокое положение в криминальной иерархии. По негласным правилам преступного мира, те, кто имеет более низкий статус, обязаны подчиняться его указаниям.

Подозреваемый придерживался криминальных взглядов, поддерживал и распространял преступные традиции. В криминальном мире пользовался безоговорочным уважением и влиянием, которое распространялось на весь Темрюкский район.

«Кроме того, в январе текущего года к фигуранту обратилась местная жительница, знающая о его положении в криминальной среде, с просьбой за денежное вознаграждение оказать содействие в изъятии и передачи ей иномарки, находящейся в пользовании у ее супруга, с которым у женщины возникли разногласия относительно владения данным автомобилем», — отметили в Следкоме.

Подозреваемый согласился на преступление и нашел сообщника — 46-летнего мужчину, который разделял криминальные ценности. В конце января 2025 года они встретились с жертвой в кафе в Темрюке и, угрожая, потребовали от мужчины отдать авто.

Сотрудники УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю при содействии коллег из регионального УФСБ, бойцов спецподразделения Росгвардии задержали жителя Темрюкского района.

Ранее влиятельного вора в законе Вагифа Сулейманова задержали в столице. Он известен в криминальной среде как один из лидеров азербайджанской мафии в Москве и Подмосковье. Ему грозит депортация.