Влиятельного азербайджанского вора в законе задержали в Москве

В Москве задержали одного из самых влиятельных азербайджанских воров в законе Вагифа Сулейманова. Ему грозит депортация, сообщил Telegram-канал «112» .

Кадры захвата попали в Сеть. Уложенный в пол мужчина представился Сулеймановым Вагифом Мадат-оглы 15 августа 1965 года рождения и отказался ответить на прямой вопрос о том, является ли криминальным авторитетом. Ближайшие три месяца он проведет в спецучреждении, затем отправится на родину.

За день до задержания Сулейманова в Оренбурге схватили еще одного азербайджанского авторитета по имени Заур. Он останется отбывать наказание в России, так как следствие уже вменило ему занятие высшего положения в преступной иерархии.

Сулейманов известен в криминальной среде как один из лидеров азербайджанской мафии в Москве и Подмосковье. Он родился в Тбилиси, в детстве переехал в Баку, поэтому получил несколько прозвищ — Вагиф Бакинский, Тбилисский и Ленкоранский. Журналист Максим Кононенко сообщил «Известиям», что этот авторитет имел связи с Шакро Молодым и Джамбулатом Шамилем оглы.