Кричавшая о ненависти к русским москвичка захотела служить в ВС России

Жительница Москвы Яна Джоган, приговоренная к двум годам колонии за хулиганство и реплики о ненависти к русским, решила заключить контракт с Минобороны. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщил ТАСС .

Судя по тексту приговора, 37-летняя женщина полностью признала вину, извинилась перед потерпевшим и помогала следствию в процессе расследования преступления.

«Характеризуется положительно, намерена заключить контракт с Министерством обороны РФ», — указали в документе.

Кузьминский районный суд приговорил Джоган к двум годам колонии общего режима по статье о хулиганстве с применением оружия в феврале этого года. Кроме того, ее обязали выплатить штраф в размере двух тысяч рублей за демонстрацию нацистской и другой экстремистской символики в социальных сетях. Обвиняемая не обжаловала решение суда, оно вступило в силу.

Осенью 2024 года женщина вступила в конфликт со строителями в районе Некрасовка. Она накричала на рабочих, которые в допустимое законом время устанавливали двери. Москвичка размахивала пистолетом, кидалась в мужчин строительными материалами и обозвала их русней, которую терпеть не намерена.