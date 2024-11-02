«Сделай тихо». Москвичка заказала убийство сына из личной неприязни

Прокуратура Москвы: 68-летнюю женщину обвиняют в покушении на убийство сына

Пожилая москвичка заказала убийство собственного сына, в этом ей помогала ее подруга. Силовики задержали заказчиц при передаче денег, об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале .

Москвичка испытывала к своему сыну сильную неприязнь, вместе с приятельницей она разработала план по избавлению от него. Женщины наняли киллера за 500 тысяч рублей. Подруга привлекла к исполнению плана своего знакомого, который пообещал найти исполнителя. Вместо этого мужчина записал разговор с заказчицей и обратился в полицию.

«Сделай тихо. <…> доказательств не надо», — говорит женщина на записи.

Полиция инсценировала смерть «жертвы» и при передаче денег арестовала заказчиц, против них завели уголовные дела.

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