Кошмар в Сызрани. Мать хладнокровно забила годовалого сына насмерть

В Сызрани отдали под суд мать, избившую до смерти своего младенца

В Самарской области завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Сызрани. Она насмерть забила собственного маленького сына, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета в официальном Telegram-канале .

Как уточнили в ведомстве, женщина жила в квартире с двумя детьми. В середине февраля 2024 года она избила годовалого сына, удары пришлись в голову. Ребенок погиб на месте.

Позднее следствие установило, что женщина в течение целого года неоднократно бросала своих детей, старшему из которых всего четыре года, одних в квартире. Тем самым она подвергала их жизни и здоровье серьезной опасности.

Выжившего ребенка передали под опеку родственников. В ходе расследования следователи установили все обстоятельства произошедшего, а также причины, которые могли привести к трагедии. Следственный комитет завершил работу над делом, материалы передали в суд.

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