Суд приговорил перерезавшего горло 16-летней девочке в Подольске к 24 годам колонии

«Он признан виновным в изнасиловании и убийстве с особой жестокостью 16-летней знакомой», — отметили в сообщении.

Жестокое убийство произошло весной 2023 года Следствие установило, что 10 марта молодой человек пришел в квартиру жертвы, где между ними произошел конфликт.

Молодой человек избил и изнасиловал 16-летнюю девушку. После этого он схватил нож и нанес ей свыше 40 ударов ножом в область шеи.

Совершив преступление, обвиняемый запер входную дверь на замок, чтобы девятиклассница не смогла выйти из квартиры. В этот момент она еще была жива.

Впоследствии лежащую на полу девушку обнаружили ее друзья, которые попали в квартиру через балкон. Пострадавшая умерла в машине скорой помощи. Фигуранта дела задержали на следующий день в Москве.

По данным прокуратуры Московской области преступник испытывал к жертве личную неприязнь из-за отсутствия взаимной симпатии.

Государственный обвинитель областной прокуратуры в ходе судебного следствия представил неопровержимые доказательства виновности мужчины, на основании которых суд приговорил его к 24 годам лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима.