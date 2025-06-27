Контрабанду наркотиков пресекли в Московской области

Правоохранители задержали 22 участника крупной ОПГ, которые занимались контрабандой наркотиков. Среди создателей преступной группировки были и граждане Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

Сотрудники таможни, ФТС, МВД и ФСБ пресекли канал контрабанды наркотических средств и их прекурсоров из Средней Азии. Во время получения очередной партии задержали 42-летнего россиянина. У мужчины изъяли 24 картонные бочки с мелкокристаллическим веществом белого цвета.

Проведенная экспертиза показала, что внутри находился прекурсор, использующийся для производства синтетических наркотиков. На допросе задержанный мужчина признался, что выполнял задание куратора и по его поручению должен был доставить товар в гараж в Подмосковье.

Там правоохранители обнаружили еще 34 бочки с прекурсами, а также оборудование для производства наркотиков. Общая масса изъятых запрещенных веществ превысила 2,2 тонны.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 22 члена ОПГ, обвиняемых более чем в 36 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Им грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

Ранее на трассе М-11 в Ленобласти задержали мужчину, перевозившего крупную партию наркотиков.