Правоохранители задержали в Ленобласти водителя с крупной партией наркотиков

Правоохранители задержали на трассе М-11 в Ленобласти мужчину, перевозившего крупную партию наркотиков. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, стражи порядка остановили машину «Лада Ларгус», за рулем которой находился 36-летний местный житель. При досмотре багажного отделения сотрудники полиции обнаружили гидроаккумулятор. Внутри было оборудовано тайное отделение, где хранилось 12 свертков с запрещенными веществами. Возбуждено уголовное дело.
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