Комментатор Рабаданов останется под домашним арестом до 1 марта
Суд в Махачкале продлил домашний арест комментатору Рабаданову
Суд в Махачкале продлил до 1 марта домашний арест блогеру, спортивному комментатору Рамазану Рабаданову. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.
Заседание состоялась в Кировском районе города. Следствие запросило продление ареста Рабаданову, обвиняемому в ношении оружия и гранаты.
«В итоге суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил домашний арест Рабаданову до 1 марта 2025 года», — написал Хадулаев.
Рабаданова задержали 6 ноября 2024 года в центре Махачкалы. Тогда же Ленинский районный суд арестовал его на два месяца, Верховный суд Дагестана оставил решение в силе. В январе комментатору смягчили меру пресечения и отправили его под домашний арест. Сам Рабаданов ранее заявил Хадулаеву, что его подставили.4
Блогер получил Всероссийскую известность в 2008 году после того, как прокомментировал футбольный матч чемпионата Европы между Россией и Нидерландами.