Комментатор Рабаданов останется под домашним арестом до 1 марта

Суд в Махачкале продлил до 1 марта домашний арест блогеру, спортивному комментатору Рамазану Рабаданову. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале .

Заседание состоялась в Кировском районе города. Следствие запросило продление ареста Рабаданову, обвиняемому в ношении оружия и гранаты.

«В итоге суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил домашний арест Рабаданову до 1 марта 2025 года», — написал Хадулаев.

Рабаданова задержали 6 ноября 2024 года в центре Махачкалы. Тогда же Ленинский районный суд арестовал его на два месяца, Верховный суд Дагестана оставил решение в силе. В январе комментатору смягчили меру пресечения и отправили его под домашний арест. Сам Рабаданов ранее заявил Хадулаеву, что его подставили.4

Блогер получил Всероссийскую известность в 2008 году после того, как прокомментировал футбольный матч чемпионата Европы между Россией и Нидерландами.