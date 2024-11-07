Спортивного комментатора Рабаданова задержали в Махачкале

Дагестанские силовики задержали известного блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова. Об том сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в Telegram-канале .

Он пояснил, что Рабаданова остановили в Махачкале вечером в минувшую среду и забрали в изолятор временного содержания. Общественник подчеркнул, что получил информацию от семьи спортивного комментатора

«Вчера вечером на улице Ленина был задержан мой друг и коллега общественник Рамазан Рабаданов .По информации которую он озвучил своей семье, к нему подошли люди и засунули ему в куртку гранату. Сейчас он находится в ИВС Махачкалы», — написал Хадулаев.

Председатель ОНК Дагестана предположил, что это связано с судебными процессами над участниками погрома аэропорта Махачкалы. По его словам, Рабаданов планировал посещать заседания в Ставропольском и Краснодарском краях.

Официального заявления силовые службы Дагестана о задержании Рамазана Рабаданова пока не сделали.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в конце октября прошлого года. Причиной массовых акций стало прибытие в аэропорт самолета из Тель-Авива. Первые приговоры участником погрома суд вынес в августе. Пять обвиняемых получили от шести до девяти лет колонии. В конце октября Генеральная прокуратура сообщила, что направила для рассмотрения в суды материалы по 27 уголовным делам, по которым проходят 129 человек.