Комика Антона Пикули объявили в розыск

МВД объявило в розыск комика Антона Пикули (Устимова). Информация об этом появилась в базе министерства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — следует из публикации.

Правоохранители не уточнили, по какой именно уголовной статье Пикули объявили в розыск.

Днем 21 августа также стало известно, что в розыск объявили лидеров организации «Правый сектор»* Андрея Стемпицкого и Андрея Тарасенко. Также неизвестно, по какой статье их ищут.

На прошлой неделе правоохранители объявили в международный розыск обвиняемых в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. На момент преступления организатор убийства находился в Дубае.

*Запрещенная в России экстремистская организация.