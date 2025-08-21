Лидеров «Правого сектора» Тарасенко и Стемпицкого объявили в розыск

Лидеров запрещенной в России террористической организации «Правый сектор»* Андрея Тарасенко и Андрея Стемпицкого объявили в розыск. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Андрей Тарасенко и Андрей Стемпицкий объявлены в розыск», — рассказал собеседник агентства.

Он не уточнил, по какой именно статье разыскивают лидеров «Правого сектора»*.

В мае этого года в Сумской области ликвидировали одного из лидеров организации Владимира Скляра с позывным Череп. Он руководит филиалом «Правого сектора»* в Сумах.

До этого неизвестная женщина напала главу одесской ячейки организации Сергея Стерненко. Она попыталась выстрелить в него из пистолета.

* Запрещенная в России экстремистская организация.