Лидеров «Правого сектора» Тарасенко и Стемпицкого объявили в розыск
Лидеров запрещенной в России террористической организации «Правый сектор»* Андрея Тарасенко и Андрея Стемпицкого объявили в розыск. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.
«Андрей Тарасенко и Андрей Стемпицкий объявлены в розыск», — рассказал собеседник агентства.
Он не уточнил, по какой именно статье разыскивают лидеров «Правого сектора»*.
В мае этого года в Сумской области ликвидировали одного из лидеров организации Владимира Скляра с позывным Череп. Он руководит филиалом «Правого сектора»* в Сумах.
До этого неизвестная женщина напала главу одесской ячейки организации Сергея Стерненко. Она попыталась выстрелить в него из пистолета.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
