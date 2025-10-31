Количество жертв ангарского маньяка Михаила Попкова достигло 91

Уголовное дело об убийстве двух женщин маньяком из Ангарска Михаилом Попковым, возбужденное в 2008 году, передали в суд. Подозреваемый признал вину. Об этом сообщил источник ТАСС в следственном управлении СК России по Иркутской области.

«Попков вину в инкриминируемом деянии признал полностью. 61-летний обвиняемый в настоящее время находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявили в ведомстве.

Из материалов дела следует, что Попкова обвиняют в 91 убийстве и трех покушениях. Как отметили в региональной прокуратуре, в августе 2008 года маньяк ехал на машине в Ангарск, остановился на окраине для ремонта авто, познакомился там с двумя девушками. Во время общения они поссорились и Попков задушил их.

Ранее ангарский маньяк рассказал, почему всегда носил с собой топорик. Инструмент нужен был для ремонта.