Ангарский маньяк Попков объяснил, зачем возил с собой топорик
Убивший 89 человек маньяк из Иркутской области Михаил Попков рассказал, что топорик, которым он зарубил одну из жертв, нужен был ему для ремонта. Об этом свидетельствуют документы, которые появились в распоряжении РИА «Новости».
Экс-милиционер, известный как ангарский маньяк, охотился на людей с 90-х годов. Не его счету — 89 расправ, что делает его самым кровавым убийцей в истории России и СССР. Его арестовали в 2012 году, но новые эпизоды преступлений появляются до сих пор.
Одной из жертв стала 36-летняя уборщица ангарской школы. В 2011-м Попков жестоко избил женщину, зарубил ее топором по голове, облил ацетоном и поджог. На допросе маньяк рассказал, что зимой того же года купил квартиру.
«Ездил в купленную квартиру делать ремонт, для этого брал с собой рюкзак, в котором были разные мелочи, в том числе небольшой топорик, ацетон в пластиковой бутылке», — рассказал маньяк.
