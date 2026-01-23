«Количество слухов большое». Отец похищенного подростка обратился с просьбой к сибирякам

Исчезновение 14-летнего подростка в Красноярске обросло множеством домыслов и слухов, которые могут навредить следствию. Об этом 360.ru рассказал отец пропавшего школьника Андрей.

«Самым важным на данный момент является скоординированная работа общества», — подчеркнул он.

Мужчина обратился к арендодателям жилья с просьбой выяснить, не используется ли их недвижимость мошенниками, которые манипулируют несовершеннолетними.

«Сходите прямо сейчас и посмотрите, кто живет в вашей квартире на самом деле. В случае, если вам станет известно о том, что это другой человек, и он подходит по ориентировке, то вызываете сразу поддержку», — добавил собеседник 360.ru.

Он уточнил, что пока не может рассказать подробности исчезновения сына, чтобы ему не навредить.

«Количество слухов большое. К сожалению, каждый вытаскивает информацию в том источнике, которому доверять нельзя. Рассказывать о том, как это было, – это давать возможность злоумышленникам влиять на нас», — отметил предприниматель.

Ранее Следственный комитет опубликовал видеозапись с исчезнувшим парнем. На кадрах видно, как школьник идет по улице вместе с человеком в черном пуховике с капюшоном.