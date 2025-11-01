Китаец сбежал из колонии-поселения в Приморье

Гражданин Китая сбежал из колонии-поселения № 37 в Приморском крае, его усиленно ищут. Об этом сообщила RT пресс-служба ГУФСИН.

Мужчину посадили на полтора года за незаконное пересечение границы России.

Приметы сбежавшего: рост около 175 сантиметров, среднее телосложение, короткостриженый, темноволосый, кареглазый. На беглеце был черный пуховик до колена с капюшоном, такого же цвета штаны. В ведомстве призвали местных сообщить, если китаец попадался им на глаза.

В начале сентября два террориста — Александр Черепанов* и Иван Корюков* сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге. Обоих мужчин осудили по статье «Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц».

Журналисты выяснили, что они поджигали военкоматы в разных российских городах. Примерно через неделю после побега полицейские задержали Черепанова*, а через еще неделю — Корюкова*.

* Внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга