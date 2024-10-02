Киргиз в Подмосковье угрожал отрезать голову девятилетнему ребенку
Источник 360.ru: дело возбудили против киргиза в Подмосковье после угроз ребенку
Уголовное дело возбудили в Подмосковье из-за угроз в адрес девятилетнего ребенка со стороны выходца из Киргизии. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, происшествие случилось в декабре прошлого года в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. Подозреваемый прислал в школьный чат аудиосообщение, в котором пообещал убить мальчика и его мать.
«Человек угрожал обезглавить моего ребенка», — процитировал источник 360.ru родителя пострадавшего.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
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