Подросток-мигрант изнасиловал школьницу на улице в Петербурге

СК: 15-летний мигрант изнасиловал и ограбил девочку в Петербурге

Правоохранители задержали 15-летнего мигранта, изнасиловавшего школьницу в Санкт-Петербурге. Подросток напал на девочку в лесном массиве, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По предварительным данным, несовершеннолетний преступник повалил девочку на землю, угрожая ножом. После этого мигрант изнасиловал ребенка и отобрал у нее телефон. Это произошло около улицы Добровольцев.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании и разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия.

В Нижнем Тагиле ранее мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку и убил. Ее тело он спрятал в подвале общежития. Подозреваемого нашли в Москве.

В Тюменской области задержали мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девочку в купе поезда, сообщал RT. Преступление произошло в пассажирском поезде Сургут — Екатеринбург.