Кинокритика Барабаш обвинили в распространении фейков об армии России

СК: кинокритику Барабаш предъявили обвинение по делу о фейках

Кинокритику Екатерине Барабаш предъявили обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Уголовное дело возбудили по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии. По данным следствия, Барабаш опубликовала на личной странице в соцсети посты с фейками о ВС России.

Противоправную деятельность кинокритика удалось выявить и пресечь во время совместной работы следователей столичного СК и оперативников.

На допросе обвиняемая полностью признала вину. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании Барабаш меры пресечения.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал общественного деятеля Леонида Гозмана* на 45 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

* Признан иностранным агентом на территории России.