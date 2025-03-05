Киллеру 90-х Леше Солдату одобрили в колонии досрочное освобождение

Администрация колонии одобрила известному киллеру 90-х Алексею Шерстобитову (известному как Леша Солдат) прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Официально эта информация не подтверждалась.
Прошение об УДО скоро передадут в липецкий суд. Сам заключенный не верит, что ходатайство удовлетворят. По данным канала, он выразил желание заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО.
Согласно решению суда, Леша Солдат выйдет на свободу в 2029 году. Его приговорили к 23 годам тюрьмы за 12 убийств и покушений.
По информации Telegram-канала Shot, заключенный решил воспользоваться программой защиты свидетелей, чтобы при выходе из колонии с ним не расправились враги. Позже УФСИН Липецкой области опровергло сообщения о том, что киллер подал документы на УДО.
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