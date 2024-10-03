В УФСИН Липецкой области опровергли сообщения о том, что знаменитый киллер 90-х Алексей Шерстобитов (известный как Леша Солдат) подал документы на условно-досрочное освобождение, а спецкомиссия отказала ему в УДО. В ведомстве подчеркнули, что эти данные не отвечают действительности.
«В связи с широким общественным резонансом УФСИН России по Липецкой области сообщает, что публикации, распространяемые отдельными изданиями, не соответствуют действительности. Осужденный Алексей Шерстобитов не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении», — указали в пресс-службе.
Ранее о том, что Шерстобитов якобы подал на УДО, сообщал Telegram-канал Shot.
Немецкие журналисты раскрыли цели ВСУ при ударах вглубь России
Безопасные подходы еще к 21 ж/д станции обустроили в Подмосковье
В УФСИН опровергли сообщения, что киллеру Леше Солдату отказали в УДО
Упавшего с дерева подростка с переломом руки прооперировали в больнице Подмосковья
«Испуганный детеныш». Появились кадры с украденным из зоопарка кенгуренком
Иномарка снесла двух детей на пешеходном переходе в Нижневартовске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте