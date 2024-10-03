В УФСИН опровергли сообщения, что киллеру Леше Солдату отказали в УДО

В УФСИН Липецкой области опровергли сообщения о том, что знаменитый киллер 90-х Алексей Шерстобитов (известный как Леша Солдат) подал документы на условно-досрочное освобождение, а спецкомиссия отказала ему в УДО. В ведомстве подчеркнули, что эти данные не отвечают действительности.

«В связи с широким общественным резонансом УФСИН России по Липецкой области сообщает, что публикации, распространяемые отдельными изданиями, не соответствуют действительности. Осужденный Алексей Шерстобитов не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении», — указали в пресс-службе.

Ранее о том, что Шерстобитов якобы подал на УДО, сообщал Telegram-канал Shot.