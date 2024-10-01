Известный киллер 90-х Леша Солдат подал прошение о досрочном освобождении

Киллер Алексей Шерстобитов, известный также как Леша Солдат и осужденный на 23 года колонии, пытается выйти на свободу раньше срока. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Официально заключенный должен выйти в 2029 году. По данным Shot, он попал под программу защиты свидетелей и подал документы на условно-досрочное освобождение, поэтому его могут освободить раньше.

Если Шерстобитов воспользуется программой свидетелей, он сможет при освобождении официально сменить имя, чтобы скрыться от бывших врагов. По данным журналистов, киллер совершил как минимум 12 убийств, и перед преступлениями он тщательно гримировался. Шерстобитова поймали в 2006 году по наводке других преступников. К моменту задержания он уже «отошел от дел».

Ранее в Японии из тюрьмы выпустили гражданина, который по ошибке провел в заключении почти полвека. Суд признал его невиновным, а дело против него — сфабрикованным. В 1968 году японца приговорили к смертной казни за убийство четырех человек, но рассмотрение апелляции растянулось на много лет.