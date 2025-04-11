Киллер в костюме химзащиты застрелил криминального авторитета в Туапсе

Жертвой преступления стал 55-летний криминальный авторитет, в определенных кругах он известен как Арсен Красноярский.

Кадры расстрела попали в распоряжение 360.ru. На них видно, как киллер сначала выстрелил в потерпевшего издалека, затем подошел ближе и добил жертву с близкого расстояния.

После этого стрелок скрылся в неизвестном направлении. Сейчас его разыскивают. Мотивы преступления устанавливаются.

Ранее 52-летний предприниматель разнес магазин в Сочи на внедорожнике Land Rover и расстрелял двух человек. Поводом для нападения стал спор о долге. Один из пострадавших выжил. Мужчину задержали по горячим следам.