Появилось видео с места убийства управляющей мясным магазином в Сочи

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве управляющей мясным магазином в Сочи. Оперативное видео с места преступления опубликовала пресс-служба Управления СК России по Краснодарскому краю.

Против 52-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. По версии следствия, вечером 25 марта находившийся в состоянии опьянения злоумышленник въехал на внедорожнике в помещение магазина в поселке Дагомыс, после чего из ружья расстрелял находившихся внутри мужчину и женщину.

От ранений 43-летняя управляющая скончалась на месте. Второй потерпевший успел убежать и обратиться за медицинской помощью. После случившегося подозреваемый скрылся с места, однако вскоре его нашли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что злоумышленник пошел на преступление из-за спора о долге. Директор торговой точки якобы не хотел отдавать ему деньги.