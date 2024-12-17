Киевский режим ответит за убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Заказчиков теракта ждет новый Нюрнбергский трибунал, подчеркнула главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

«Киев ждет новый Нюрнберг. Где-нибудь в Ялте. По виселице за каждый такой теракт, как сегодня», — отметил она.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб при взрыве подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Смертельное ранение получил его помощник Илья Поликарпов. Единственным выжившим после теракта оказался водитель генерал-лейтенанта.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал заказчиками убийства Кириллова — военно-политическое руководство Украины. Он отметил, что их ждет неминуемое возмездие.