Киевский режим ответит за убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Заказчиков теракта ждет новый Нюрнбергский трибунал, подчеркнула главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
«Киев ждет новый Нюрнберг. Где-нибудь в Ялте. По виселице за каждый такой теракт, как сегодня», — отметил она.
Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб при взрыве подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Смертельное ранение получил его помощник Илья Поликарпов. Единственным выжившим после теракта оказался водитель генерал-лейтенанта.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал заказчиками убийства Кириллова — военно-политическое руководство Украины. Он отметил, что их ждет неминуемое возмездие.
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