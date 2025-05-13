Кемеровский студент зарезал распускавшего руки отчима

Студент кемеровского колледжа несколько раз пырнул ножом отчима, который грозился убить его мать. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, мужчина поссорился со своей гражданской женой на глазах у ее сыновей: 17-летнего студента и восьмилетнего школьника. Старший решил заступиться за мать и ранил отчима ножом. Мужчина скончался на месте.

Shot отметил, что убитый в последние месяцы угрожал матери двоих детей убийством и регулярно избивал ее. На мужчину регулярно поступали жалобы в полицию.

Ранее пятиклассник из Нового Уренгоя напал с ножом на школьного охранника и девочку. Мужчина получил ранение шеи, его жизни ничего не угрожает. Девочка не пострадала, так как нападавший не смог пробить ножом ее куртку.

Мать учащегося рассказала, что его травили в школе из-за лишнего веса. Мальчик находился на профилактическом учете. По словам матери, обычно он старался не обращать внимание на обидчиков и отойти в сторону.