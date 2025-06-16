Кемеровский пенсионер забил приятеля разделочной доской

Разделочная доска стала смертельным оружием в руках пенсионера из города Юрга Кемеровской области. Мужчина до смерти забил приятеля во время пьяной ссоры. Об этом со ссылкой на источник сообщили «Известия» .

По словам собеседника журналистов, подогретый спиртным пенсионер нанес несколько ударов владельцу квартиры найденной на кухне разделочной доской.

Только спустя несколько дней пенсионер сам пришел в правоохранительные органы и раскаялся. Следователи завели уголовное дело об убийстве и задержали подозреваемого.

В минувший четверг, 12 июня, следователи задержали жителя Ленинградской области по подозрению в смертельном избиении знакомого бейсбольной битой. По данным следствия, причиной расправы стал бытовой конфликт. На теле погибшего криминалисты нашли следы не менее 200 ударов.

Против нападавшего завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.