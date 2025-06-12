Жителя Ленобласти задержали за избиение человека до смерти

Правоохранители задержали жителя Ленобласти, которого подозревают в смертельном избиении знакомого. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

По версии следствия, в селе Копорье Ломоносовского 43-летний мужчина поссорился со своим 34-летним знакомым. Конфликт перерос в драку, во время которой один из участников схватился за бейсбольную биту. Он не менее 200 раз ударил потерпевшего по голове, от чего тот скончался.

Против нападавшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Мужчина на допросе дал признательные показания.

Ранее житель Щербинки убил случайного прохожего, с которым познакомился на улице. Он поссорился с ним и пырнул ножом в шею.