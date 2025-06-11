Канал незаконной миграции перекрыли в Подмосковье

В Подмосковье задержали восемь подозреваемых в организации нелегальной миграции

Сотрудники уголовного розыска по Московской области и УМВД по Дмитровскому городскому округу задержали восемь человек, которые подозреваются в организации канала незаконной миграции. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, 38-летний уроженец одной из стран Средней Азии собрал группу из еще семи иностранных граждан и в течении двух лет предлагал за деньги помочь мигрантам, желающим получить российское гражданство.

Некоторые фигуранты подыскивали клиентов, другие — заполняли фиктивные документы. Третья часть соучастников находила людей, которые за определенную плату временно регистрировали в своих квартирах иностранных граждан.

Во время обысков в местах жительства подозреваемых правоохранители обнаружили паспорта иностранных граждан, штампы, печати для проставления отметок и их оттиски, деньги, кассовые аппараты и другие предметы и документы, доказывающие факт преступления.

На данный момент все соучастники арестованы. В отношении них возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции.

Накануне силовики пресекли незаконный многопрофильный канал легализации иностранцев в Гатчине.