ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Ленобласти

Правоохранители пресекли незаконный многопрофильный канал легализации иностранцев в Гатчине. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оперативники выяснили, что несколько сотрудников Гатчинского государственного университета создали преступную группу, занимающуюся оформлением учебных виз выходцам из стран Ближнего Востока. За денежное вознаграждение мигрантам предоставляли документы без фактического обучения в вузе.

Против задержанных возбудили уголовное дела по статье «Организация канала незаконной миграции».

«В настоящее время по делу проводятся дополнительные оперативно-следственные действия, направленные на установление всех лиц причастных к данной противоправной деятельности, а также расширение и закрепление доказательной базы», — отметили в пресс-службе.

Ранее сотрудники ФСБ накрыли нарколабораторию в Подмосковье. Силовики обнаружили в частном доме в Домодедовском районе более тонны запрещенных веществ.