Кадыров заявил о причастности Украины к нападению на пост ДПС в Чечне

Действиями злоумышленника, напавшего на сотрудников полиции в Чечне, руководил в том числе гражданин Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что участвовал в обсуждении нападения на полицейских в Ачхой-Мартане, в результате которого нападавшего ликвидировали.

«Установлены также и личности тех, кто руководил его действиями. Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины», — отметил чеченский лидер.

Кадыров добавил, что суровый ответ ждет не только самих злоумышленников, но тех, кто прямо или косвенно ответственен за их действия. По словам главы Чечни, правоохранители получили задачу — покарать каждого виновного по всей строгости закона.

Неадекват напал на пост дорожно-постовой службы накануне и ранил нескольких человек. Силовики ликвидировали его ответным огнем. Один из полицейских получил при нападении смертельные ранения.