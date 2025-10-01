Юрист рассказал, кому грозит ответственность за невызов скорой помощи

В России существует уголовная статья за оставление человека в опасности — например, невызов скорой помощи. Кому она грозит, рассказал РИА «Новости» руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

При этом он уточнил, что случайного прохожего привлечь к ответственности практически невозможно. А вот если помощь не вызвал водитель, попавший в ДТП, или работник образовательной организации, в которой пострадал ребенок — ему будет грозить уголовная статья.

Также под угрозой врачи, находящиеся на дежурстве.

«Однако ответственность наступит лишь в том случае, если неоказание помощи повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью, тяжкого вреда либо привело к смерти больного», — добавил Хаминский.

