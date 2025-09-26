Юрист Хаминский напомнил о запрете на скрытое видеонаблюдение в подъезде

В России нет специального закона, который регламентировал бы размещение видеозаписывающего оборудования. Для этого необходимо учитывать несколько нормативных правовых актов и судебную практику, отметил юрист Александр Хаминский в беседе с RT .

По его словам, собственник квартиры может установить камеру без согласия других жильцов, если она направлена на его дверь и не снимает территорию возле других квартир.

«Если же собственник хочет установить над своей дверью камеру и в ракурс съемки попадает дверь соседа, то придется заручиться его согласием или отказаться от идеи видеонаблюдения», — предупредил эксперт.

Он также напомнил о запрете на скрытое видеонаблюдение в подъезде или на парковке. Оборудование необходимо размещать в зоне видимости.