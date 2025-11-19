Извращенец убил девушку, прилетевшую за порцией пыток

Житель США жестоко убил прилетевшую к нему из Великобритании знакомую с сайта фетишистов. Об этом написало издание Daily Star .

Следствие выяснило, что 32-летняя Соня Экзлби из Портсмута страдала от психологических проблем и искала человека, который бы издевался над ней. На сайте для фетишистов она познакомилась с 53-летним Двейном Холлом и прилетела к нему в Штаты.

Мужчина встретил гостью в аэропорту и отвез в съемный дом, спустя несколько дней тело Эклзби нашли в лесу. Полицейские обнаружили ролики, на которых Холл задавал вопросы, согласна ли женщина на причинение боли.

Вскрытие установило, что женщину убили четырьмя ножевыми ударами. На лопате из гаража подозреваемого обнаружили следы ее ДНК. Холлу выдвинули обвинение в убийстве первой степени, мошенничестве с банковскими картами, похищении и незаконном использовании средств связи.

