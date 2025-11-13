Японского миллионера приговорили к 16 годам тюрьмы за расправу над любовницей

В Японии суд приговорил 57-летнего миллионера Акиру Исикаву к 16 годам тюрьмы за убийство 24-летней любовницы Саны Хирабаяси. Об этом сообщило издание Daily Shincho .

Исикава познакомился с девушкой в 2022 году на сайте знакомств. Через некоторое время Сана заявила, что ей нужны 10 миллионов йен (5,2 миллиона рублей), чтобы погасить долги кафе, где она работала управляющей. Мужчина на тот момент владел крупным состоянием, поэтому помог ей. Хирабаяси на этом не остановилась и начала постоянно просить у него деньги за встречи.

В 2018 году Исикава вышел на пенсию. Ему выплатили 60 миллионов йен, из которых любовница выманила у него не меньше половины. Мужчина также неудачно инвестировал. На его счетах осталось все две тысячи йен, он пожаловался Хирабаяси, но та его не поддержала, посоветовав устроиться на работу. Пара поссорилась.

Исикава расправился с любовницей 2 февраля 2023 года, когда они заселились в один из токийских отелей. Когда девушка заснула, он уселся на нее, несколько раз ударил ножом, а потом сбежал. Но его опознали благодаря камерам видеонаблюдения и арестовали.

Только 29 октября 2025 года он признал себя виновным в убийстве любовницы.

Ранее в Москве женщина расправилась с шестилетним сыном, а потом попыталась свести счеты с жизнью.