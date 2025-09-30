Муж убитой начальницы банка приехал к месту расправы

Мужчина, супругу которого убили в банковском отделении на юге Москвы, приехал к месту преступления. Видеозапись с места событий появилась в распоряжении 360.ru.

Муж убитой потребовал, чтобы его пустили в здание, но полиция оцепила территорию и ограничила вход.

«Дайте пройти, мне нужно две минуты!» — убеждал мужчина правоохранителей.

На кадрах видно, что около отделения на улице Автозаводской находятся множество машин Следственного комитета и полиции.

Предварительно, с 39-летней женщиной расправился уволенный сотрудник банка — покойная была его начальницей. Банковский служащий пырнул ее ножом шею, в результате та скончалась от полученных ранений. Полиция задержала нападавшего, следователи устанавливают все подробности случившегося.

Предварительно, мужчина напал на начальницу из личных неприязненных отношений. Отец убитой в беседе с 360.ru рассказал, что дочь не говорила ему ничего о проблемах на работе.