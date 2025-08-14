Изнасиловавшего школьницу подростка нашли спустя 50 лет в Москве

В Москве перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании школьницы. Преступление произошло 48 лет назад, сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

По данным следствия, в мае 1977 года москвич, которому на тот момент было 17 лет, напал на девочку в лесопарке на Иваньковском шоссе. Он изнасиловал жертву и скрылся. Тогда преступника не смогли поймать.

Спустя почти полвека педофила вычислили с помощью современных экспертиз. Выяснилось, что 65-летний мужчина имеет судимость за надругательство над ребенком.

Правоохранители предъявили пенсионеру обвинение об изнасиловании малолетней. Сейчас преступник находится под стражей, ему грозит новый тюремный срок.

