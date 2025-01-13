Издевательства жителя Петербурга над матерью-блокадницей попали на видео

Житель Санкт-Петербурга, который избивал 86-летнюю мать-блокадницу, грубо обращался с ней даже на людях. Издевательства мужчины над пенсионеркой попали на видео, которое оказалось в распоряжении 360.ru.

Петербуржец бил мать и толкал ее в стену, а также не стеснялся в выражениях и обрушил на блокадницу нецензурную брань.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу завел против него уголовное дело. Правоохранители установили, что с 1 октября 2024 года по 3 января мужчина систематически наносил побои своей 86-летней матери в жилом доме на проспекте Космонавтов.