Издевательства жителя Петербурга над матерью-блокадницей попали на видео

Житель Санкт-Петербурга, который избивал 86-летнюю мать-блокадницу, грубо обращался с ней даже на людях. Издевательства мужчины над пенсионеркой попали на видео, которое оказалось в распоряжении 360.ru.
Петербуржец бил мать и толкал ее в стену, а также не стеснялся в выражениях и обрушил на блокадницу нецензурную брань.
Следственный комитет по Санкт-Петербургу завел против него уголовное дело. Правоохранители установили, что с 1 октября 2024 года по 3 января мужчина систематически наносил побои своей 86-летней матери в жилом доме на проспекте Космонавтов.
В воскресенье, 12 января, подозреваемого задержали. Следствие решает вопрос об избрании ему меры пресечения. Отдел дознанияУМВД России по Московскому району также расследует дело по статье «Угроза убийством».
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