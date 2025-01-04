Петербуржец избил мать-блокадницу и подпал под уголовное дело

Регулярные побои со стороны сына закончились госпитализацией для 86-летней жительницы Санкт-Петербурга. Как сообщил сайт 78.ru , врачи диагностировали у пострадавшей пенсионерки сильный ушиб грудной клетки.

Опрошенные журналистами соседи семьи рассказали, что мужчина регулярно избивал мать, которая просила помощи, но вставала на защиту сына, когда в дом приезжали сотрудники полиции.

На этот раз дебошир от ответственности не ушел. Правоохранители завели против мужчины уголовное дело об угрозе убийством. Во время задержания подозреваемый был пьян. Пенсионерку из больницы забрала дочь, которая объявила, что теперь мать станет жить с ней.

В новогоднюю ночь полицейские Санкт-Петербурга задержали местного жителя, избившего свою жену. Правоохранителей в квартиру вызвал ребенок пары, чем спас мать от смерти, потому что отец начал ее душить.

Пострадавшую женщину со сломанными челюстью, хрящами гортани и закрытой черепно-мозговой травмой забрали в больницу. Против ее мужа завели уголовное за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.