Полицейские задержали в Ульяновске художника за оскорбление чувств верующих | 360°

Общество 02 мая 2024, 17:40 Полицейские задержали в Ульяновске художника за оскорбление чувств верующих РИА «Новости»

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В Ульяновске задержали местного жителя, подозреваемого в оскорблении чувств верующих. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«С 2014 по 2021 годы житель Ульяновска размещал в одной из социальных сетей изображения и тексты, содержащие в себе глумление над почитаемыми в христианстве образами», — передали в министерстве.

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Возбуждено уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления чувств верующих».

Как сообщил «Коммерсант», речь идет о задержании известного стрит-арт художника. Ранее в его квартире прошли обыски, сотрудники ФСБ изъяли картины и системный блок компьютера. Самого мужчину допросили, но потом отпустили.

Ранее полицейские объявили в розыск модель Лолиту Богданову, известную под псевдонимом Lola Bunny. Женщина оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного. Против россиянки возбудили уголовное дело за оскорбление чувств верующих. После этого девушка уехала из страны, сейчас она живет в США.