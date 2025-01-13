Избившего мать-блокадницу петербуржца доставили на допрос в СК

Уголовное дело об истязании завели петербургские следователи против местного жителя, систематически избивавшего 86-летнюю мать-блокадницу. Об этом сообщила пресс-служба городского СК.

В ведомстве уточнили, что мужчина распускал руки в отношении престарелой матери на протяжении нескольких месяцев. Находившаяся в беспомощном состоянии пенсионерка оказать сопротивление сыну не могла.

В минувшее воскресенье, 12 января, петербуржца задержали и доставили на допрос к следователю. В ближайшее время криминалисты предъявят ему обвинения и обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

О задержании избившего престарелую мать петербуржца стало известно еще 4 января после госпитализации пострадавшей от его рук пенсионерки. Врачи обнаружили у женщины сильный ушиб грудной клетки. Из больницы женщину забрала дочь, которая объявила, что мать теперь станет жить с ней.