Избивал 30 минут. Нападение насильника в подъезде дома во Владивостоке попало на видео

Избитая и изнасилованная в подъезде жилого дома во Владивостока женщина находится в больнице. Она получила тяжелые травмы. Об этом 360.ru рассказала мама пострадавшей.

«Очень тяжко. Один глаз у нее, возможно, не будет восстановлен. У нее поломаны ребра, нос, уши. Она вся в черных кровоподтеках. Когда зять пришел ее навестить, он чуть не потерял сознание, увидев, что с ней», — рассказала собеседница 360.ru.

Она добавила, что потерпевшая не была знакома с нападавшим, хотя сам он утверждает, что их связывали некие отношения. В разговоре 30 января женщина заверила мать, что не знала преступника лично.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что нападавший на протяжении 30 минут избивал и издевался над 42-летней жертвой. Позже ее нашли в подъезде в бессознательном состоянии.

Правоохранительные органы установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Владивостока Александр Кузьменко, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Приморскому краю. Он неоднократно был судим за преступления против собственности.

Ранее в Самаре священника арестовали за изнасилование 16-летней прихожанки, с которой он познакомился на исповеди. Сам священнослужитель отрицает вину.