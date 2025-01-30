Священника арестовали за изнасилование 16-летней прихожанки в Самаре

«Ъ»: священника арестовали по подозрению в изнасиловании подростка в Самаре

Священника храма Успения пресвятой Богородицы в Самаре поместили под арест по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней прихожанки. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Священнослужитель будет находиться под стражей до 26 марта 2025 года. Против него возбудили уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

По версии следствия, подозреваемый в гостинице изнасиловал 16-летнюю потерпевшую, с которой познакомился на исповеди. Священник свою вину отрицает. Он женат, у него четверо детей.

Ранее детского тренера ушу обвинили в совращении шестиклассницы в Санкт-Петербурге. Жертвой преступления стала 11-летняя спортсменка. Следователи установили, что от рук обвиняемого пострадали и другие девочки. Против мужчины завели уголовное дело, его поместили под стражу.