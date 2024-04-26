Россиянин забил свою подругу до смерти и обнимался с ее телом | 360°

Эксклюзив 26 апреля 2024, 15:06 Россиянин забил свою подругу до смерти и обнимался с ее телом Shot: житель Башкирии до смерти избил подругу и обнимался с ее телом

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В Салавате мужчина до смерти избил подругу, а после обнимался с мертвым телом в ее квартире. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Жители одного из домов на улице Калинина около двух часов ночи проснулись от женских криков. На улице мужчина таскал девушку по асфальту, пинал ногам и оскорблял. Он вставал жертве на живот, не обращая на мольбы остановиться.

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Судя по кадрам, появившимся в распоряжении 360.ru, в процессе избиения мужчина стащил с девушки кофту. Потом схватил ее за волосы и потащил в подъезд.

Представителям экстренных служб, прибывшим на место, пришлось вскрывать дверь квартиры, в которую житель Башкирии затащил свою жертву. Там они обнаружили мужчину, лежавшего в обнимку с мертвой девушкой.

Его задержали. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.