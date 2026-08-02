Избила до потери сознания. Родственница напала на вдову ветерана ВОВ в Приморье

В городе Артеме Приморского края родственница напала на 85-летнюю пенсионерку, вдову ветерана Великой Отечественной войны, из-за недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба МВД региона.

Как рассказали близкие женщины News.VL, 30 июля в ее дом пришла родственница и потребовала выплатить 1,5 миллиона рублей или продать дом.

После отказа она избила пенсионерку, нанеся удары по голове и руке. Пострадавшая потеряла сознание, а когда пришла в себя, услышала угрозы убийством.

Женщину доставили в травмпункт, затем госпитализировали. Другой родственник жертвы подал заявление в полицию 31 июля.

В МВД подтвердили, что проводят проверку, устанавливают обстоятельства и степень тяжести травм, а также разыскивают подозреваемую.

В марте в Ленинградской области женщина до смерти избила свою пожилую мать. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы.