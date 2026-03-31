В Ленобласти осудили женщину за смертельное избиение матери

В городе Кириши Ленинградской области суд признал виновной 52-летнюю женщину, которая нанесла тяжкий вред здоровью своей 78-летней матери, что привело к ее смерти в отделении реанимации. Об этом Piter.TV сообщили в СУ СК РФ по Ленинградской области.

Согласно расследованию, в январе прошлого года обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находилась в квартире на проспекте Героев и жестоко избила свою пожилую родственницу. Помимо этого, она душила потерпевшую и толкала ее. В результате ударов пенсионерка ударилась головой о деревянную ручку кровати. Несмотря на усилия врачей, пострадавшая скончалась в реанимации.

Суд приговорил подсудимую к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.