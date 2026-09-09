В Испании ликвидировали подпольный наркобанк торговцев кокаином

Незаконную банковскую сеть, которая использовалась крупнейшими в Европе торговцами кокаином, накрыла полиция Испании. Арестован 21 человек, включая теневого банкира, сообщило агентство Reuters .

Испанские правоохранители вели расследование с 2021 года, когда на борту судна Nehir изъяли 1,84 метрических тонны кокаина. Следователи вышли на наркобанк, через который преступники оплачивали поставки, делали переводы в обход банковской системы, отмывали деньги.

«Без этого финансирования эти грузы не могли бы перемещаться из одной страны в другую. Незаконная торговля наркотиками в таких масштабах была бы невозможна», — заявила главный инспектор по борьбе с отмыванием денег Энкарна Ортега.

Полиция задержала 14 подозреваемых в Испании, семь в ОАЭ, Египте, Нидерландах и Швеции. Среди них теневой банкир, которого Европол считал особо важной целью. Еще 12 фигурантов остались на свободе.

Ранее российские таможенники разоблачили группировку, которая поставляла синтетические наркотики.