Из квартиры напавшего на школу в Горках-2 вынесли вещдоки

В квартире, где жил напавший на школу в поселке Горки-2, прошли обыски с участием сотрудников полиции и Следственного комитета, в коробках вынесли вещественные доказательства. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Соседи семьи потрясены случившимся. Они утверждают, что ничто не предвещало беды.

«Он даже во дворе практически не гулял! Дети обычно шалят, [а он — нет]. Домашний, спокойный. Хорошая, воспитанная семья», — рассказала одна из жительниц дома.

Следственный комитет продолжает работать и в школе, в которой произошло нападение. В частности, следователи обыскали туалет, в котором нападавший переодевался.

Атака на школу произошла около девяти часов утра. Девятиклассник зарезал младшего школьника и ранил ножом охранника. Злоумышленника задержали на месте, на допросе он признал вину.

По предварительным данным, подросток готовился к нападению и незадолго до него опубликовал собственный манифест, в котором признавался в ненависти к людям.