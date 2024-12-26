Историка Эйдельман оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Сумма наказания составила 50 тысяч рублей. Причина — дискредитация Вооруженных сил России.

«Признана виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ», — уточнили в пресс-службе.

Эйдельман* внесли в список иностранных агентов в сентябре 2022 года. Историк пыталась обжаловать решение Министерства юстиции и добиться исключения из перечня, но суд отказал.

В июне 2024 года против Эйдельман* возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Историк опубликовала видео, в котором правоохранители увидели оскорбление памяти защитников Отечества, неуважение к одной из памятных дат в России и ко Дню воинской славы. Прокуратура Москвы провела проверку по этому факту.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.