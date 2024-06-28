Тамару Эйдельман заподозрили в реабилитации нацизма

Прокуратура сообщила о возбуждении дела против Эйдельман за реабилитацию нацизма

Правоохранители возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении историка, педагога и блогера Тамары Эйдельман*. Основанием стало ее видео в интернете, сообщила прокуратура Москвы.

Она опубликовала в своем блоге на видеохостинге видео, в котором увидели оскорбление памяти защитников Отечества, неуважение ко дню воинской славы и одной из памятных дат в России. Столичная прокуратура провела проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 354.1 УК России «Реабилитация нацизма».

Эйдельман* объявили иноагентом в сентябре 2022 года. Спустя полтора года Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал ее на 50 тысяч рублей за отсутствие подписи об этом статусе в интернет-публикациях.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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